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Пассажиров ретропоезда в Карелии ждут музыкальные ужины в честь 8 марта

Новости. Общество
14:22, 02 Марта 2022
фото: © Паблик «Горный Парк Рускеала»

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В преддверии женского праздника пассажиры ретропоезда смогут поужинать под классическую музыку Яна Сибелиуса.

Только 6 и 7 марта в вагоне-ресторане поезда пройдут музыкальные вечера, где пассажиры смогут окунуться в эпоху начала ХХ века в аутентичном стилизованном вагоне и насладиться подачей национальных блюд Финляндии и Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Отправление поезда будет осуществляться с платформы «Карельская» в Сортавале в 21.00. Ужин продлится около 2-х часов.

При покупке билет на ретропоезд пассажиру будет автоматически забронирован стол, соответствующий по номеру, приобретаемому купе во втором и третьем вагонах поезда.

Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, ретропоезд из Финляндии в Карелию отправится весной.

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Комментарии

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экcперд
2022-03-02 14:40:44
Браво ! Плевали мы на ваши санкции :)
Гость
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