Пассажиров ретропоезда в Карелии ждут музыкальные ужины в честь 8 марта

В преддверии женского праздника пассажиры ретропоезда смогут поужинать под классическую музыку Яна Сибелиуса.

Только 6 и 7 марта в вагоне-ресторане поезда пройдут музыкальные вечера, где пассажиры смогут окунуться в эпоху начала ХХ века в аутентичном стилизованном вагоне и насладиться подачей национальных блюд Финляндии и Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Отправление поезда будет осуществляться с платформы «Карельская» в Сортавале в 21.00. Ужин продлится около 2-х часов.

При покупке билет на ретропоезд пассажиру будет автоматически забронирован стол, соответствующий по номеру, приобретаемому купе во втором и третьем вагонах поезда.

Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, ретропоезд из Финляндии в Карелию отправится весной.