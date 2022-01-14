Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Рейсовый автобус полностью сгорел у железнодорожного вокзала на площади Гагарина в Петрозаводске.

Сегодня, 14 января, вечером на площади Гагарина, возле здания железнодорожного вокзала Петрозаводска загорелся автобус. Огонь охватил весь салон автобуса. Очевидцы прислали фото пожара и его последствий.

Видео происшествия появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как видно на фото, автобус сгорел дотла.

Как «Столице» уточнили в МЧС, сгорел рейсовый автобус на 45 мест, ходивший по пригородному маршруту Петрозаводск — Бесовец — Виданы. Погибших и травмированных нет. В ликвидации пожара принимало участие 3 единицы техники.