Пассажирский автобус задымился на жаре в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Древлянке у остановки загорелся пассажирский автобус, работали пожарные.

Инцидент с дымящимся автобусом попал в объектив камеры наружного наблюдения.

В паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» опубликовано видео дымящейся маршрутки.

«На Лососинском шоссе у остановочного комплекса напротив „Столицы“ в 10.27 загорелась маршрутка, работает МЧС», — написано в комментарии к видео.

Судя по кадрам, пассажиров на момент ЧП в автобусе не было.