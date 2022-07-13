Пассажирский автобус задымился на жаре в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Древлянке у остановки загорелся пассажирский автобус, работали пожарные.
Инцидент с дымящимся автобусом попал в объектив камеры наружного наблюдения.
В паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» опубликовано видео дымящейся маршрутки.
«На Лососинском шоссе у остановочного комплекса напротив „Столицы“ в 10.27 загорелась маршрутка, работает МЧС», — написано в комментарии к видео.
Судя по кадрам, пассажиров на момент ЧП в автобусе не было.
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