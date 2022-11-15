Пассажиры старше 60 лет смогут ездить в купе со скидкой в 2023 году

РЖД вводит для пассажиров, которым исполнилось 60 лет и старше, специальный тариф.

Тарифный план «Для пассажиров 60+» будет действовать практически весь 2023 год за исключением некоторых периодов, отметили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Купить билеты пассажиры могут уже сейчас, а совершить поездки – с 10 января по 22 декабря в следующие календарные периоды:

с 10.01.2023 по 21.02.2023;

с 28.02.2023 по 24.04.2023;

с 16.05.2023 по 31.05.2023;

с 16.09.2023 по 30.10.2023;

с 07.11.2023 по 21.12.2023.

Для получения скидки в кассе пассажирам необходимо просто предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором содержится информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка будет применяться автоматически после ввода информации о дате рождения.

Купить билеты нужно не позднее, чем за 7 дней до даты начала совершения поездки.