Пассажиры жалуются на пыль и грязь в салонах автобусов "Карелавтотранса"

В Карелии пассажир написал жалобу в Роспотребнадзор и сообщил о грязных салонах автобусов "Карелавтотранса".

Житель Карелии пожаловался в Роспотребнадзор на пыль и грязь в салонах автобусов компании "Карелавтотранс". Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"К тем, кто ездит постоянно или иногда на общественном транспорте... Как вам "чистота" в салонах? Пыль, грязь... Всех всё устраивает? Написал обращение в СЭС...",- сообщил в своем посте автор заявления.

Однако Роспотребнадзор в своем ответе отмечает, что их ведомство не занимается вопросами контроля за чистотой в салонах общественного транспорта.

"Управление осуществляет надзор за соблюдением требований в области защиты прав потребителей и санитарного законодательства, которое не содержит требований к содержанию салона общественного транспорта",- написано в ответе карельского управления Роспотребнадзора.

Автор обращения возмутился таким ответом и заявил, что уже написал личное сообщение в соцсети главе республиканского Минтранса.