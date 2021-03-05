Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

В Тверской области медики пытались исправить "ошибку в работе", отправились за трупом на кладбище.

Патологоанатомы Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области перепутали тела двух женщин, а, обнаружив подмену, взяли лопаты, дождались ночи и отправились на кладбище исправлять ошибку в обход официальных процедур. С гробом в машине их и задержали, пишет "Московский комсомолец".

Как стало известно изданию "МК в Твери", в ночь на 4 марта сотрудники ДПС остановили машину, выезжающую из деревни Лужниково. В багажнике они обнаружили труп. По сообщениям в соцсетях, водителем и пассажирами автомобиля оказались патологоанатомы ЦРБ Вышний Волочек – всего трое человек, включая начальника морга Марта Бьюсова.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что им поступил звонок от главы одного из сельских поселений с сообщением, что на кладбище бродят лица с фонариками: "Эту информацию дежурный передал наружным нарядам полиции и сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который передвигался в непосредственной близости от указанного места. Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение".

Как выяснилось, сотрудники морга перепутали тела двух пациенток несколько дней назад. Предположительно, обе женщины умерли от коронавируса, поэтому покойных выдали их близким в закрытых гробах. Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню Лужниково и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек. После этого они обратились к сотрудникам морга и потребовали немедленно исправить ошибку.

Подобные случаи в этой больнице уже были. Два года назад родственники 70-летней женщины увидели, что в гробу лежит чужой человек. "Подходим к гробу, и видим, что гроб наш, одежда наша, фамилия и отчество на кресте наши, дата смерти, дата рождения, но женщина не та", — рассказывала родственника покойной.

Когда стали выяснять, где же их бабушка, то выяснилось, что ее забрали другие люди. Те также обратили внимание, что покойница сильно изменилась, но списали перемены на обилие посмертного макияжа.

На условиях анонимности патологоанатом одной из больниц рассказал "МК", путаница в покойниках объясняется одной причиной - "они плохо работают, другого варианта я не вижу". По его словам, может быть большой поток людей, много умерших, но и это значит, что их никак не фиксируют в журнале. При поступлении в морг всегда в журнал записывается время, дата, фамилия, имя, отчество - все данные умершего человека. Затем делается бирка и крепится на ногу или руку. Перепутать тут невозможно.

"Даже если допустить, что у них большой поток людей, то, значит, там не налажена работа по разделению умерших. А потом они начинают просто по памяти работать - вот эта вроде была в красном платье, а эта в цветном. Тут надо спрашивать с заведующего морга", - считает собеседник издания.