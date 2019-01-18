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Новости. Общество
22:00, 18 Января 2019
фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы Академии Светлана Попова.

"Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013гг. - ИФ). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - сказала Попова.

По ее словам, Кирилл не единожды участвовал в съемках популярной телепередачи о науке "Очевидное - невероятное", бессменным ведущим которой был Капица. Также Попова добавила, что патриарх знал отца Сергея Капицы, знаменитого советского физика Петра Капицу - лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия.

Кроме того, звание почетного профессора РАН будет присвоено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Собеседница агентства уточнила, что церемония присвоения званий патриарху и спикеру верхней палаты пройдет в здании РАН на Воробьевых горах во вторник, 22 января, в ходе очередного заседания президиума РАН. Как ожидается, новых почетных профессоров представит вице-президент РАН Юрий Балега.

Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.

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