Патриарху отслужат благодарственные молебны во всех карельских храмах РПЦ

Богослужения приурочены к юбилею интронизации главы Русской православной церкви.

Первого февраля во всех храмах и монастырях Карельской епархии Русской православной церкви пройдут благодарственные молебны Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Как сообщили в Информационном отделе епархии, благодарственные богослужения главе РПЦ приурочены к десятилетию его интронизации. Молебны Патриарху Кириллу будут совершаться после Божественной литургии.

Напомним, нынешний глава РПЦ – в миру Владимир Гундяев – был избран Патриархом Московским и всея Руси 27 января 2009 года Поместным собором Русской православной церкви. Спустя несколько дней – 1 февраля – в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась интронизация Патриарха Кирилла.