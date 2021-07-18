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Патриотическая школа откроется в Карелии

Новости. Общество
17:40, 19 Июля 2021
фото: Афиша мероприятия

Работа патриотической ежегодной школы «Молодежь по-карельски» начнется в республике в августе.

С 13 по 16 августа на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Шотозеро» пройдет работа патриотической ежегодной школы «Молодежь по-карельски».

«В этом году школа направлена на формирование любви к родному краю, изучению его истории, культуры и традиций, воспитание патриотических чувств молодежи современными методами», — заявляют организаторы.

Участниками мероприятия станут студенты образовательных учреждений высшего и среднего образования Петрозаводска.

Программа школы будет состоять из трех блоков: «Карелия вековая» — о военной истории края, «Карелия живая» — о природе края, «Карелия культурная» — об уникальных традициях и обычаях коренных народов региона.

«Работая в командах, участники разработают собственные патриотические мероприятия, акции, направленные на воспитание любви к малой родине, тех форматов, которые были бы интересны современной молодежи», — сообщают авторы проекта.

Проект школы — победитель конкурса проектов Фонда президентских грантов, реализуется КРОО «Клуб молодых преподавателей и ученых» и фондом целевого капитала ПетрГУ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-07-19 18:54:22
Модно нонче. Деньги на это выделяют, опять же.
елпидифор
2021-07-19 17:56:56
Уже не говорю от тех, кто такое название придумал - «Молодежь по-карельски», ну понимаю, рыба по-карельски бывает. Но расскажите мне, как можно "формировать любовь"?! Только строем: ать-два.
кир
2021-07-19 18:25:59
елпидифор, рыба с душком тоже по-карельски. Ничего нового.
театральный критик
2021-07-19 17:52:44
Браво !!! Шах и мат либероидной тусовке.
Off
2021-07-19 18:25:57
театральный критик, социопатишка
Они прямо рыдают в думе.. и думают о тебе .. колготочнике :)
Гость
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