Патриотическая школа откроется в Карелии

Работа патриотической ежегодной школы «Молодежь по-карельски» начнется в республике в августе.

С 13 по 16 августа на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Шотозеро» пройдет работа патриотической ежегодной школы «Молодежь по-карельски».

«В этом году школа направлена на формирование любви к родному краю, изучению его истории, культуры и традиций, воспитание патриотических чувств молодежи современными методами», — заявляют организаторы.

Участниками мероприятия станут студенты образовательных учреждений высшего и среднего образования Петрозаводска.

Программа школы будет состоять из трех блоков: «Карелия вековая» — о военной истории края, «Карелия живая» — о природе края, «Карелия культурная» — об уникальных традициях и обычаях коренных народов региона.

«Работая в командах, участники разработают собственные патриотические мероприятия, акции, направленные на воспитание любви к малой родине, тех форматов, которые были бы интересны современной молодежи», — сообщают авторы проекта.

Проект школы — победитель конкурса проектов Фонда президентских грантов, реализуется КРОО «Клуб молодых преподавателей и ученых» и фондом целевого капитала ПетрГУ.