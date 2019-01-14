Патриотическое воспитание жителей Петрозаводска обойдется городу в 1,4 млн рублей

Власти столицы Карелии потратят 1,4 миллиона рублей на патриотическое воспитание жителей Петрозаводска в 2019 году.

В этом году власти города готовы увеличить финансирование программы развития патриотизма у жителей карельской столицы. Так, в 2018 году на цели развития патриотизма было заложено 1 млн 391,80 тыс руб. При этом в 2019-м, 2020-м и 2021-м годах патриотическое воспитание жителей Петрозаводска обойдется городской казне уже в сумму 1 млн 400 тыс руб ежегодно на протяжении этих трех лет, сообщают "Вести Карелии".

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