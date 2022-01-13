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Патриоты-добровольцы «десантируются» в Карелию

Новости. Общество
08:20, 14 Января 2022
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

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В Карелии 24 января стартует молодежная добровольно-патриотическая акция «Онежский десант».

С 24 января по 2 февраля в  Карелии пройдет молодежная добровольно-патриотическая акция «Онежский десант». Об этом сообщает Карельское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Цель акции - социально-трудовая адаптация молодежи, а также развитие и поддержка добровольчества в регионе. Ее участниками станут более 120 студентов Карелии, Вологодской, Новгородской, Ленинградской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Республики Коми, Ставропольского края. Отряды «Онежского десанта» поедут трудиться в Беломорский, Лоухский, Сегежский, Лахденпохский, Пудожский, Кемский, Сортавальский и Олонецкий районы Карелии.

«В каждом населенном пункте добровольцы акции „Онежский десант“ покажут мастер-классы для школьников, будут оказывать шефскую помощь пожилому населению, выполнять общехозяйственные работы в социальных учреждениях, а также проведут мероприятия на свежем воздухе для жителей населенных пунктов», — говорится в сообщении организаторов. 

Ранее сообщалось, что крупнейшая добровольческая поисковая организация России «ЛизаАлерт» открыла свое отделение в Карелии.

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Комментарии

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drug
2022-01-14 09:08:01
Все очень странно.
Еще омикрона нет, но теперь будет точно !
Такое ощущение, что делается все специально.
Министерство образования - вам точно силы девать некуда ?
Зато Минздраву работы прибавиться !
Саныч
2022-01-14 08:50:10
Акция "Обмен ковидом"
Вася
2022-01-14 08:49:00
За чей счет банкет,лучше трактор купить на эти деньги,снег чистить.
Гость
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