Крупнейшая добровольческая поисковая организация России «ЛизаАлерт» открыла свое отделение в Карелии

Отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» принимает заявки от жителей Карелии и оказывает помощь в поиске людей бесплатно.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» принимает заявки на поиск пропавших людей любого возраста, в любой среде (город, лес). Исключение составляют: криминальные истории, семейные «разборки», поиск должников, давний срок пропажи человека.

Поисковики работают во взаимодействии с полицией. Важным условием для начала поиска является написанное родственниками, коллегами или друзьями пропавшего заявление в О. Д. Без заявления «ЛизаАлерт» оставляет за собой право на отказ в поиске.

«ЛизаАлерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков. Это принципиальная и неизменная позиция отряда. Вы можете помочь распространением и/или сбором информации, передав в дар или оказав содействие в обеспечении отряда необходимым для поисков оборудованием. Любая помощь равно неоценима. Мы будем благодарны за Ваше добровольное и посильное участие», — отмечается в паблике «ЛизаАлерт».

На сегодняшний день поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ищет добровольцев, готовых расклеивать объявления, распространять информацию в интернете, водителей, просто добрых и отзывчивых людей, умеющих оказывать психологическую поддержку.

У поисковой организации «ЛизаАлерт» есть бесплатный круглосуточный номер для всех регионов России 8-800-700-54-52.