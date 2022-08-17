Патрушев оценил ход модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Карелию проверил процесс модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Николай Патрушев поддержал планы по расширению проекта модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Сообщается, что Патрушев посетил территорию завода, где сейчас строители готовят площадку для возведения новых цехов цифровой верфи. Секретарю Совбеза России доложили о планах загрузки производственных мощностей завода. Росморречфлот планирует заключить с петрозаводским предприятием контракт на строительство двух мелкосидящих ледоколов. Обсуждается вопрос производства здесь буксиров ледового класса.

«В плане по развитию Северного морского пути четко поставлена задача развернуть соответствующие судостроительные мощности. Завод обладает компетенцией по созданию судов арктического класса, и я буду просить, чтобы Минпромторг совместно с Минтрансом предусмотрели возможность строительства здесь еще трех объектов. Это автоматизированный склад хранения судового оборудования, это окрасочные камеры, которые позволят привести завод к современным требованиям. И модернизация слипа для спуска судов арктического класса», — сказал руководитель рабочей группы по модернизации завода, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов.

На территории завода построен новый контрольно-пропускной пункт и дополнительный въезд. Сейчас строители готовятся заливать фундамент главного корпуса первой в России цифровой верфи и реконструируют стапель. Работы идут в графике, заявили в карельском правительстве.

В 2022 и 2023 годах предприятию из бюджета республики выделяют почти 200 миллионов рублей на технологическое присоединение к расширенным электрическим сетям и сетям водоснабжения.

Предполагается, что модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода позволит автоматизировать производство, повысить производительность труда и создать не менее 500 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Петрозаводск.