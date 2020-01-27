Патрушев призвал восстановить субсидирование авиаперевозок из Карелии на юг

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия в 2020 году рекомендовала властям этого региона проработать расширение маршрутов субсидируемых авиаперевозок.

Соответствующий пункт содержится в решении госкомиссии, утвержденном ее председателем, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщает ТАСС.

"Решением госкомиссии правительству Республики Карелия во взаимодействии с соответствующими федеральными министерствами и ведомствами при участии авиакомпаний рекомендовано проработать возможность включения в перечень субсидируемых маршрутов на 2020 год дополнительных региональных авиамаршрутов", - сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

На заседании госкомиссии в декабре прошлого года Патрушев призвал восстановить субсидирование авиаперевозок из Карелии в южном направлении. С соответствующей просьбой к нему обратился глава республики Артур Парфенчиков, который сообщил, что в перечень субсидируемых в 2020 году из федерального бюджета маршрутов не включены авиаперевозки из Петрозаводска на юг.

Госкомиссия по Карелии рекомендовала также при участии РЖД проработать вопрос софинансирования за счет средств федерального бюджета реконструкции посадочных площадок в городах Костомукша, Пудож и в поселке городского типа Калевала.

Также поручено "принять дополнительные меры, направленные на обеспечение оказания первичной медицинской помощи населению в отдаленных населенных пунктах Республики Карелия, в том числе с использованием возможностей передвижных медицинских комплексов". В текущем году госкомиссия уделит также отдельное внимание реконструкции межрайонной больницы в петрозаводском районе Древлянка, Национального музея Республики Карелия, а также строительству здания аэровокзала аэропорта Петрозаводск и на ряд других задач.