890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 2
27.01.2020 09:33
Названы критерии для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет 4
27.01.2020 16:02
Детсад в Карелии, где травмировалась маленькая девочка, хотел избежать ответственности 2
27.01.2020 12:42
Стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты 9
27.01.2020 10:17

Патрушев призвал восстановить субсидирование авиаперевозок из Карелии на юг

Новости. Общество
07:25, 28 Января 2020
фото: аэропорт Петрозаводск
Загрузка...

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия в 2020 году рекомендовала властям этого региона проработать расширение маршрутов субсидируемых авиаперевозок.

Соответствующий пункт содержится в решении госкомиссии, утвержденном ее председателем, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщает ТАСС.

"Решением госкомиссии правительству Республики Карелия во взаимодействии с соответствующими федеральными министерствами и ведомствами при участии авиакомпаний рекомендовано проработать возможность включения в перечень субсидируемых маршрутов на 2020 год дополнительных региональных авиамаршрутов", - сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

На заседании госкомиссии в декабре прошлого года Патрушев призвал восстановить субсидирование авиаперевозок из Карелии в южном направлении. С соответствующей просьбой к нему обратился глава республики Артур Парфенчиков, который сообщил, что в перечень субсидируемых в 2020 году из федерального бюджета маршрутов не включены авиаперевозки из Петрозаводска на юг.

Госкомиссия по Карелии рекомендовала также при участии РЖД проработать вопрос софинансирования за счет средств федерального бюджета реконструкции посадочных площадок в городах Костомукша, Пудож и в поселке городского типа Калевала.

Также поручено "принять дополнительные меры, направленные на обеспечение оказания первичной медицинской помощи населению в отдаленных населенных пунктах Республики Карелия, в том числе с использованием возможностей передвижных медицинских комплексов". В текущем году госкомиссия уделит также отдельное внимание реконструкции межрайонной больницы в петрозаводском районе Древлянка, Национального музея Республики Карелия, а также строительству здания аэровокзала аэропорта Петрозаводск и на ряд других задач.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 2
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»