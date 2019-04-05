Патрушев: "Решения по закрытию образовательных учреждений должны учитывать интересы жителей Карелии"

Секретарь Совета безопасности России выразил обеспокоенность оптимизацией малокомплектных школ в республике.

Председатель Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев, возглавляющий Совет безопасности России, призвал республиканские власти учитывать интересы местных жителей при оптимизации малокомплектных школ. Выступая 5 апреля на очередном заседании комиссии в Москве, секретарь Совбеза отметил, что закрытие сельских школ "не может не вызывать тревогу у населения".

"Принимаемые решения по закрытию образовательных учреждений должны быть сбалансированы, учитывать интересы жителей республики, а также необходимость обеспечения гарантированной и безопасной доставки детей к новому месту учебы", - цитирует слова Патрушева РИА "Новости".

Кроме того, как сообщает агентство, секретарь Совбеза высказался за ликвидацию очередей в дошкольные учреждения детей в возрасте до 3 лет, которая на сегодня в республике составляет более 11 тысяч, а также за повышение доступности дополнительного образования.