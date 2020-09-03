Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.

Когда многие дипломированные медики, молодые врачи из Карелии мечтают сделать карьеру в столичных клиниках, она решила, что предложения о трудоустройстве в Москве для нее не интересны. Выпускница РНИМУ имени Н.И Пирогова, которая прошла ординатуру в Пироговском медико-хирургическом центре, бросила родную Москву, чтобы работать в больнице Костомукши. Уже пять месяцев в городе горняков молодая хирург-онколог пытается по-новому отладить систему оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В нашей рубрике "Здравствуйте, доктор" – заведующая первого в республике Центра амбулаторной онкологической помощи, созданного на базе Межрайонной больницы №1 в Костомукше, Ксения Петрова.

Диагноз "онкология" для многих людей звучит как приговор. А каково ваше мнение? Можно ли сегодня победить болезнь?

- Вокруг этого заболевания много суеверий, предрассудков, шарлатанов, которые пользуются тем, что люди в панике бросаются к любому, кто предложит быстрый и простой способ лечения. Но наши пациенты должны понять, что онкология – это не просто, но она лечится. На приемах я вижу большое количество людей, которые приходят и говорят: "У меня была онкология, я пролечился, контрольный осмотр показал, что все хорошо". И я прощаюсь с человеком, приглашая его на прием через 3 месяца, полгода или год.

Сегодня самое главное – вовремя поймать болячку. Если на первом этапе все произошло быстро и гладко, то, как правило, в дальнейшем лечение проходит достаточно эффективно, и онкобольные живут долго. Они уходят в ремиссию. Диагноз "онкология" остается с человеком на всю жизнь, но при этом он ведет активный образ жизни, ходит за грибами, заготавливает ягоды, его ничего не беспокоит. Просто этот пациент знает, что иногда ему нужно заглядывать к онкологу.

Абсолютно безнадежных пациентов очень мало. Меня расстраивают случаи, когда люди приходят и говорят: "Доктор, я слишком стар для этого лечения". Пожилые пациенты с выявленным онкологическим заболеванием сразу опускают руки. Это неправильно. И я с этим борюсь. Привожу в пример своих пациентов, которым далеко за 80. Они перенесли операцию, прошли химиотерапию и сегодня, кроме проблем с высоким давлением после 20 км походов по лесу в поисках морошки, неудобств не испытывают.

Подробнее читайте в материале "Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту".