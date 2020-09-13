Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
13.09.2020 19:00
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020 19:40
В Карелии сегодня выбирают местных депутатов и глав поселений 1
13.09.2020 12:09
ЦИК Карелии сообщил данные о явке на муниципальных выборах 1
13.09.2020 16:34
Новая схема теплоснабжения в Петрозаводске может дорого обойтись жителям города
13.09.2020 14:59

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

Новости. Общество
09:15, 14 Сентября 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
Загрузка...

За сутки в Карелии госпитализированы 3 человека с внебольничной пневмонией.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки еще три человека поступили в больницы республики с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1253 пациента, 75 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 11 сентября была зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 5
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»