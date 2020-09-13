Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки в Карелии госпитализированы 3 человека с внебольничной пневмонией.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки еще три человека поступили в больницы республики с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1253 пациента, 75 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 11 сентября была зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы.