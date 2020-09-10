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В Карелии пневмония убила пожилую пациентку

Новости. Общество
09:17, 11 Сентября 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии увеличилось до 75,

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще пять человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы. Тест на COVID -19 отрицательный.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1240 пациентов.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

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