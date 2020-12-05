Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)

В Сети появились "страшные" фото хирургического отделения Железнодорожной больницы

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фотографии, на которых запечатлено нынешнее состояние «хирургии» Железнодорожной больницы.

"Это просто ужас, друзья! Вот в таких условиях лечат больных, после операций людей! И никому, естественно, нет дела! Но хочу выразить огромную благодарность медперсоналу, который работает в данном отделении, несмотря ни на что! Врачи, медсестры, работники буфета, санитарки! Люди с большой буквы!! Огромное Вам спасибо за действительно человеческое отношение, несмотря на такие условия! Побольше бы таких людей!" - комментирует автор свои фото.