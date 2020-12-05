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Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
14:40, 06 Декабря 2020
фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz
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В Сети появились "страшные" фото хирургического отделения Железнодорожной больницы

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фотографии, на которых запечатлено нынешнее состояние «хирургии» Железнодорожной больницы.

"Это просто ужас, друзья! Вот в таких условиях лечат больных, после операций людей! И никому, естественно, нет дела! Но хочу выразить огромную благодарность медперсоналу, который работает в данном отделении, несмотря ни на что! Врачи, медсестры, работники буфета, санитарки! Люди с большой буквы!! Огромное Вам спасибо за действительно человеческое отношение, несмотря на такие условия! Побольше бы таких людей!" - комментирует автор свои фото.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-06 14:53:48
Ходят с айфогчиками и фоточки в интернетиках выкладывают. Все такие в ужасе и шоке. Все всё требуют, и больше всех бездельники. Работать некому - все блогеры. И все в шоке.
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