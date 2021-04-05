Пауэрлифтер из Петрозаводска стал абсолютным победителем всероссийских соревнований

Карельский пауэрлифтер Дмитрий Макаренко занял первое место на Открытом Кубке Санкт-Петербурга.

По сообщению Минспорта Карелии, со 2 по 4 апреля в северной столице России проходил Открытый Кубок Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу (троеборью классическому). В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов. Карельский пауэрлифтер, мастер спорта России Дмитрий Макаренко стал абсолютным победителем Кубка.

В весовой категории до 83кг Дмитрий занял первое место с суммой троеборья 707.5кг. Пауэрлифтер из Петрозаводска также победил в абсолютном зачете среди всех весовых категорий.