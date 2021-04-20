Печи начали плавиться из-за количества сжигаемых трупов в Индии

В Индии стали плавиться печи местных крематориев: это происходит из-за количества сжигаемых трупов.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Al Jazeera.

В частности, речь идет о газовых и дровяных печах крематория в западном индийском штате Гуджарат. Канал предполагает, что металлические части стали плавиться из-за того, что во время пандемии COVID-19 печи работали беспрерывно.

«Мы круглосуточно работаем на 100 процентов, чтобы кремировать тела вовремя», — заявил руководитель фонда по управлению крематорием в городе Сурат Камлеш Сейлор.

Al Jazeera полагает, что косвенной причиной может быть занижение статистики умерших из-за осложнений COVID-19 властями Индии. Так, уже несколько крупных городов сообщают о гораздо большем количестве кремаций и захоронений за сутки, чем следует из официальных списков. Кроме того, в стране не хватает медикаментов, больницы переполнены.

По данным канала, ежедневные случаи заражений коронавирусом в Индии снизились 20 апреля, но все еще превышают отметку в 200 тысяч. Общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии превысило 14 миллионов человек.