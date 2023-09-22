Педагог из Карелии предложил школьникам поразмышлять, где заканчивается человеческая свобода

Алексей Боккин поговорил с учениками о философии Канта в рамках конкурса «Учитель года».
В Гимназии имени Е. М. Примакова 25 сентября проходит одно из испытаний финального тура всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» — «Разговор со школьниками», сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.
Нашу республику на конкурсе представляет Алексей Боккин — учитель физики в костомукшской гимназии.
«На испытании Алексей провел для 8-классников урок на тему известного высказывания, которое причисляют философу Иммануилу Канту: «Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека», — написал Голубев.
Алексей 27 сентября проведет открытый урок по физике в 8 классе. Прямую трансляцию конкурсных испытаний можно смотреть в группе Учитель года России, рассказал министр. Он отметил, что 15 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, войдут в число лауреатов конкурса и пройдут во второй тур.
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