Педагог из Карелии предложил школьникам поразмышлять, где заканчивается человеческая свобода

Алексей Боккин поговорил с учениками о философии Канта в рамках конкурса «Учитель года».

В Гимназии имени Е. М. Примакова 25 сентября проходит одно из испытаний финального тура всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» — «Разговор со школьниками», сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.

Нашу республику на конкурсе представляет Алексей Боккин — учитель физики в костомукшской гимназии.

«На испытании Алексей провел для 8-классников урок на тему известного высказывания, которое причисляют философу Иммануилу Канту: «Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека», — написал Голубев.

Алексей 27 сентября проведет открытый урок по физике в 8 классе. Прямую трансляцию конкурсных испытаний можно смотреть в группе Учитель года России, рассказал министр. Он отметил, что 15 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, войдут в число лауреатов конкурса и пройдут во второй тур.