15:46, 04 Апреля 2018
Начальник МВД Карелии не знает, повлечет ли педофильский скандал проверки в рядах полиции
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В МВД Карелии заявили, что не располагают информацией о дополнительных проверках штата после того, как сотрудник полиции был задержан по обвинению в педофилии.
"Я не располагаю такой информацией", - ответил врио начальника следственного управления МВД по Карелии Денис Дудчик, отвечая на вопрос "Вестей Карелии" о том, будут ли в рядах карельской полиции проводиться дополнительные проверки сотрудников после того, как майор республиканского МВД получил обвинение в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего.
В полиции отказались сообщать подробности дела, в котором оказался замешан сотрудник органов.
Подробнее о педофильском скандале читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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