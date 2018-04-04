Начальник МВД Карелии не знает, повлечет ли педофильский скандал проверки в рядах полиции

В МВД Карелии заявили, что не располагают информацией о дополнительных проверках штата после того, как сотрудник полиции был задержан по обвинению в педофилии.

"Я не располагаю такой информацией", - ответил врио начальника следственного управления МВД по Карелии Денис Дудчик, отвечая на вопрос "Вестей Карелии" о том, будут ли в рядах карельской полиции проводиться дополнительные проверки сотрудников после того, как майор республиканского МВД получил обвинение в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего.

В полиции отказались сообщать подробности дела, в котором оказался замешан сотрудник органов.

Подробнее о педофильском скандале читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".