Пенсионер, безработный и кладовщик: стало известно, кто претендует на пост сенатора от Карелии

Кандидаты в губернаторы Карелии назвали фамилии людей, достойных, по их мнению, должности сенатора.

Претенденты на пост главы Карелии представили в Центризбирком пакеты документов, необходимых для официальной регистрации в качестве кандидатов. Согласно федеральному законодательству, каждый, кто хочет стать губернатором, должен составить список людей, которых он будет предлагать на пост сенатора от Карелии. Если победит на выборах.

В ЦИК поступили документы от 8 желающих участвовать в выборах. Каждый представил список из трех возможных претендентов на должность сенатора. Итого, 11 человек. Все они, как положено по закону, дали письменное согласие на то, что они готовы пойти работать в Совет Федерации.

Например, занять высокий пост готовы бухгалтер Диана Бахта и арбитражный управляющий Андрей Гречнев, директор магазина Ирина Тарасова и директор автосервиса Денис Корчин, кладовщик склада Надежда Романова и начальник отдела Центра народного творчества и культурных инициатив Анна Яковлева, пенсионерка Зульфия Янкина и временно неработающий Алексей Горяев.

Кто еще фигурирует в «сенаторских списках», читайте в статье «Собрались как-то пенсионер, безработный и кладовщик…»