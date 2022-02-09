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Пенсионер из Петрозаводска спутал своего товарища с лосем и застрелил его

Новости. Криминал
12:23, 11 Февраля 2022
фото: © Виктор Драчев / ТАСС

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Карельские следователи обвиняют 68-летнего жителя Петрозаводска в убийстве по неосторожности во время охоты.

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 68-летнего жителя Петрозаводска в причинении смерти по неосторожности. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый и его 69-летний знакомый  охотились на  лося в  лесу Пряжинского района.  Во время охоты обвиняемый заметил движение рядом с кустарником и предположил, что там находится лось. Затем он выстрелил и попал в своего знакомого.

Обвиняемый причинил потерпевшему сквозное огнестрельное ранение, от которого пострадавший скончался  в машине скорой медицинской помощи. 

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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