Пенсионер из Петрозаводска спутал своего товарища с лосем и застрелил его

Карельские следователи обвиняют 68-летнего жителя Петрозаводска в убийстве по неосторожности во время охоты.

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 68-летнего жителя Петрозаводска в причинении смерти по неосторожности. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый и его 69-летний знакомый охотились на лося в лесу Пряжинского района. Во время охоты обвиняемый заметил движение рядом с кустарником и предположил, что там находится лось. Затем он выстрелил и попал в своего знакомого.

Обвиняемый причинил потерпевшему сквозное огнестрельное ранение, от которого пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.