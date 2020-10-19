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Пенсионер на костылях пропал в Петрозаводске

Новости. Происшествия
13:50, 20 Октября 2020
фото: МВД Карелии
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Полиция разыскивает 60-летнего Александра К., который пропал 18 октября, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №1 в Петрозаводске разыскивают Александра К. 1956 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 18 октября.

Приметы: на вид 60 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие, седая борода. Передвигается при помощи костылей.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать их по номерам телефонов: +7-911-415-25-87, (814-2) 739-154, 02, с мобильного 102.

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Комментарии

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Ткачев
2020-10-20 14:34:57
Хоть тушкой, хоть чучелком, но сваливать отсюда надо.
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