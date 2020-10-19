Пенсионер на костылях пропал в Петрозаводске

Полиция разыскивает 60-летнего Александра К., который пропал 18 октября, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №1 в Петрозаводске разыскивают Александра К. 1956 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 18 октября.

Приметы: на вид 60 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие, седая борода. Передвигается при помощи костылей.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать их по номерам телефонов: +7-911-415-25-87, (814-2) 739-154, 02, с мобильного 102.