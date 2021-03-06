Пенсионер несколько лет жил со скелетом жены из-за страха одиночества

Мужчина хранил в доме останки супруги, не смирившись с ее смертью.

В Ирландии 78-летний мужчина несколько лет прожил со скелетом своей жены, умершей, по словам супруга, по естественным причинам. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на The Sun.

Полицейским он признался, что не хотел мириться с исчезновением жены и расставаться с ней после ее смерти. Правоохранители начали расследование обстоятельств ее смерти.

Всем, кто спрашивал, пенсионер говорил, что его жена Кристина находится за границей. Однако большинство соседей не знали о ее существовании.

Тело пенсионерки нашли несколько дней назад. Мужчина не сообщал о ее смерти, и медицинские службы забеспокоились, когда женщина не явилась на вакцинацию. Медики опросили соседку семейной пары, и та ответила, что не знает никакой Кристины.

Согласно документам, пара поженилась в 1976-м году. В 1995-м они переехали в двухквартирный дом в Коуве. Сейчас Кристине должно было быть за 80 лет.