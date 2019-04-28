Пенсионер погиб на трассе в Карелии

В Пудожском районе пожилой мужчина не справился с управлением и погиб в перевернувшейся иномарке.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне около 19:30 в Пудожском районе, на 419 км. автодороги "Кола" 68-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части, без съезда с дороги.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия выясняются.