Пенсионер погиб на трассе в Карелии

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В Пудожском районе пожилой мужчина не справился с управлением и погиб в перевернувшейся иномарке.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне около 19:30 в Пудожском районе, на 419 км. автодороги "Кола" 68-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части, без съезда с дороги.
В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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