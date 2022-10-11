Пожилой водитель отправил свою «Самару-2» в кювет на трассе в Карелии

Пенсионер получил травмы в ДТП на костомукшской трассе, сообщили в республиканской ГИБДД.

Во вторник, 25 октября, в 16.50 на 176 километре федеральной дороги на Костомукшу произошло ДТП.



По предварительным данным, вблизи садового товарищества «Вангозеро» 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 съехал в кювет.



Пенсионер самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему назначили лечение.