Пожилой водитель отправил свою «Самару-2» в кювет на трассе в Карелии

Пенсионер получил травмы в ДТП на костомукшской трассе, сообщили в республиканской ГИБДД.
Во вторник, 25 октября, в 16.50 на 176 километре федеральной дороги на Костомукшу произошло ДТП.
По предварительным данным, вблизи садового товарищества «Вангозеро» 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 съехал в кювет.
Пенсионер самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему назначили лечение.
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