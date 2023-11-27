Пенсионер попал под колеса «семерки», когда пошел через дорогу на красный свет

Восьмидесятилетний мужчина с травмами был госпитализирован.
О дорожной аварии с участием пенсионера рассказали в Госавтоинспекци Петрозаводска.
ДТП произошло в понедельник, 27 ноября, в 12.45, около дома № 82 по Первомайскому проспекту. Там автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого был 21-летний водитель, наехал на пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожной аварии 80-летний пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.
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