Пенсионер попал под колеса «семерки», когда пошел через дорогу на красный свет

Восьмидесятилетний мужчина с травмами был госпитализирован.

О дорожной аварии с участием пенсионера рассказали в Госавтоинспекци Петрозаводска.

ДТП произошло в понедельник, 27 ноября, в 12.45, около дома № 82 по Первомайскому проспекту. Там автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого был 21-летний водитель, наехал на пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожной аварии 80-летний пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.