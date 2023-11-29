Пенсионер с помощью прописки в Кеми несколько лет получал лишние деньги

Петрозаводчанина приговорили к денежному штрафу.
Суд в карельской столице вынес приговор в отношении 47-летнего горожанина, сообщили в Следкоме республики.
Пенсионера признали виновным в мошенничестве.
Следствие и суд установили, что с 2016 по 2020 годы получатель пенсии по выслуге лет предоставлял в отдел кадров своего ведомства ложную информацию о фактическом месте проживания.
Так, злоумышленник купил жилье в Кеми, где зарегистрировался. Фактически жить он там не собирался, получая при этом повышенную пенсию.
Суд приговорил виновного к штрафу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание