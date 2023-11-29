Пенсионер с помощью прописки в Кеми несколько лет получал лишние деньги

Петрозаводчанина приговорили к денежному штрафу.

Суд в карельской столице вынес приговор в отношении 47-летнего горожанина, сообщили в Следкоме республики.



Пенсионера признали виновным в мошенничестве.



Следствие и суд установили, что с 2016 по 2020 годы получатель пенсии по выслуге лет предоставлял в отдел кадров своего ведомства ложную информацию о фактическом месте проживания.



Так, злоумышленник купил жилье в Кеми, где зарегистрировался. Фактически жить он там не собирался, получая при этом повышенную пенсию.



Суд приговорил виновного к штрафу.