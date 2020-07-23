Пенсионер в Карелии на отечественном внедорожнике сбил выехавшего на дорогу подростка-велосипедиста

В Сортавале под машину попал 13-летний велосипедист, ребенок госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 23 июля, в Сортавале на улице Швейников в 18.30 13-летний велосипедист, выезжая с дворовой территории на автомобильную дорогу общего пользования, совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva.

В результате происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован, 74-летний водитель Нивы не пострадал.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, велосипедистам разрешено пользоваться автодорогами общего пользования только с 14 лет! И при условии неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Уважаемые родители. Если ваш ребенок отправляется на улицу с велосипедом, поясните ему, где безопасно кататься и какие важные условия необходимо соблюдать при управлении велосипедом.