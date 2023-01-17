Пенсионер в Карелии разбился насмерть после съезда авто в кювет

Житель Медвежьегорска погиб в ДТП, сообщил глава Минздрава Карелии.

В четверг, 2 февраля, на трассе в двух километрах от Медвежьегорска произошло смертельное ДТП, сообщает телеграм-канал «Антидот Охлопкова».



Житель Медгоры 1950 года рождения отправил свой автомобиль в кювет.



Смерть водителя наступила до прибытия экипажа скорой помощи.





