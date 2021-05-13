Пенсионер в Петрозаводске перевел мошенникам все свои сбережения

Телефонный мошенник не давал опомниться пожилому петрозаводчанину, пока не оставил его совсем без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 69-летний горожанин, который сообщил, что стал жертвой мошенничества.

На днях с пенсионером связался якобы сотрудник банка и убедил его в том, что с его счета пытаются снять деньги. Собеседник внушил мужчине, что необходимо снять накопления и перевести их на другой «безопасный» счет. При этом псевдобанкир все время находился на связи и не давал петрозаводчанину шанса обдумать свои действия. Под таким влиянием пенсионер перевел все свои сбережения в размере 200 тысяч рублей на неизвестный номер, и больше на связь с ним никто не выходил.

Только тогда он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Полиция Карелии вновь призывает всех быть бдительными и помнить, что сотрудники банков никогда в ходе телефонных переговоров не просят переводить накопления или проводить операции по счетам.