Пенсионера, ездившего по поселку Карелии без прав, остановили сотрудники ГИБДД

В Кончезере остановили пенсионера, управлявшего автомобилем без прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 11 мая инспекторы спецвзвода ДПС в поселке Кончезеро Кондопожского района отстранили от управления 65-летнего водителя, управлявшего автомобилем без прав.

"Девятку" эвакуировали на штрафстоянку. Нарушителю грозит административный штраф до 15 тысяч рублей.