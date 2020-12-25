Пенсионерам Карелии компенсируют проезд по России на отдых за рубежом

В Карелии в этом году компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили более 3000 пенсионеров на общую сумму около 20 млн рублей.

В Совете Федерации одобрили закон, направленный на социальную поддержку пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Федеральным законом устанавливается возможность получения пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ в случае выбора места отдыха не только на территории РФ, но и за её пределами.

Сейчас такая компенсация производится только если место отдыха пенсионера расположено в России. Ее выплачивают через Пенсионный фонд один раз в два года в порядке, размере и на условиях, определяемых правительством Российской Федерации.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в планирование отдыха, тем не менее, в Карелии компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили более 3000 пенсионеров на общую сумму около 20 млн рублей.

"Пенсионеры в Карелии активно пользуются возможностью получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Новый закон, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года, позволит им возвращать деньги за проезд по России к месту отдыха, которое находится за границей. Когда пандемия коронавируса отступит, люди вновь начнут путешествовать, включая и наших активных пенсионеров. И они смогут рассчитывать на поддержку в виде компенсации стоимости проезда", - уверен сенатор Игорь Зубарев.