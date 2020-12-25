890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Правительство поддержало запрет изымать домашних животных за долги 2
25.12.2020 21:05
В Карелии выбрали лучшего оператора по обращению с ТКО 1
25.12.2020 18:20
Названо неожиданное последствие новых запретов для курильщиков в России 6
25.12.2020 21:30
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году 2
25.12.2020 20:40
В России взлетела цена салата оливье 7
25.12.2020 19:40
Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение 2
25.12.2020 19:10
Глава Роспотребнадзора рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок 4
25.12.2020 22:00

Пенсионерам Карелии компенсируют проезд по России на отдых за рубежом

Новости. Общество
16:00, 26 Декабря 2020
фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Загрузка...

В Карелии в этом году компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили более 3000 пенсионеров на общую сумму около 20 млн рублей.

В Совете Федерации одобрили закон, направленный на социальную поддержку пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Федеральным законом устанавливается возможность получения пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ в случае выбора места отдыха не только на территории РФ, но и за её пределами.

Сейчас такая компенсация производится только если место отдыха пенсионера расположено в России. Ее выплачивают через Пенсионный фонд один раз в два года в порядке, размере и на условиях, определяемых правительством Российской Федерации.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в планирование отдыха, тем не менее, в Карелии компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили более 3000 пенсионеров на общую сумму около 20 млн рублей.

"Пенсионеры в Карелии активно пользуются возможностью получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Новый закон, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года, позволит им возвращать деньги за проезд по России к месту отдыха, которое находится за границей. Когда пандемия коронавируса отступит, люди вновь начнут путешествовать, включая и наших активных пенсионеров. И они смогут рассчитывать на поддержку в виде компенсации стоимости проезда", - уверен сенатор Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-26 16:42:42
Не зря пенсы за поправки к Конституции проголосовали. Офф сегодня опять на пеньке тряс плакатиком. Только его грядка клоунов сильно поредела. :)
бюджет
2020-12-26 17:41:34
театральный критик, Дружок! Шоссе знаешь , куда пора? Родина ждет! А если проще: ПЕНСЫ, особо не индексируемые, ПО ЛОГИКЕ, ЗА СВОИ НАЛОГИ, смотрят ОЧЕНЬ ХМУРО.
Бездельник
2020-12-26 16:29:21
Вместо того, чтобы во время пандемии поберечься и сидеть дома, эти ... шляются где попало и распространяют вирус. А законодатели провоцируют своими подачками-компенсациями не стойких к халяве пенсионеров. Лучше эти желанные копеечки добавьте к пенсии. Это будет справедливо для всех пенсионеров, а не только для активных.
Off
2020-12-26 16:18:57
в Крым ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 2
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 4
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»