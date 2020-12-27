Пенсионерам могут предложить выплаты в цифровых рублях: прогноз Центробанка

Россияне смогут получать пенсии и в цифровых рублях, если в стране будет введено такое платежное средство.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI.

"Пенсии - как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать", — сказала она в ответ на вопрос, будут ли пенсии тоже цифровые при выпуске цифрового рубля. Председатель ЦБ объяснила, что цифровой рубль — это дополнительная форма национальной валюты, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".