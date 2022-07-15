Пенсионерка-автомобилистка госпитализирована после аварии в Карелии

72-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля и попала в аварию в Карелии.

Авария произошла в среду, 20 июля, в Кондопожском районе на 76 км. + 220 м. от федеральной трассы «Кола» — Гирвас. Об этом информирует Гоставтоинспекция.

ДТП произошло в 9:20 утра. По предварительным данным, 72-летняя женщина за рулем «Toyota Hilux» не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель, жительница Петрозаводска, пострадала. С травмами она доставлена в больницу.