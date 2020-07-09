Пенсионерка из Карелии стала второй на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Пенсионерка заняла второе место в личном зачете Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, сообщили в ОПФР по Карелии.

Завершился Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. На сей раз соревнования проходили удаленно, в режиме online.



В финале соревновались 254 человека из 69 регионов и 15 зарубежных стран. Дистанционный формат нынешних Всероссийских соревнований позволил увеличить число финалистов.

Карельская пенсионерка Наталья Пронина из Пряжи, выступавшая в категории "Уверенный пользователь", стала второй в абсолютном первенстве среди женщин, набрав 89 баллов из 100 возможных, уступив только 1 балл победителю – пенсионерке из Тульской области, набравшей 90 баллов.



Павел Курносов из Медвежьегорска в номинации абсолютное первенство среди мужчин в категории "Уверенный пользователь" занял 9 место.