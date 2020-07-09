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Пенсионерка из Карелии стала второй на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Новости. Общество
13:02, 10 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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Пенсионерка заняла второе место в личном зачете Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, сообщили в ОПФР по Карелии.

Завершился Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. На сей раз соревнования проходили удаленно, в режиме online.

В финале соревновались 254 человека из 69 регионов и 15 зарубежных стран. Дистанционный формат нынешних Всероссийских соревнований позволил увеличить число финалистов. 

Карельская пенсионерка Наталья Пронина из Пряжи, выступавшая в категории "Уверенный пользователь", стала второй в абсолютном первенстве среди женщин, набрав 89 баллов из 100 возможных, уступив только 1 балл победителю – пенсионерке из Тульской области, набравшей 90 баллов.

Павел Курносов из Медвежьегорска в номинации абсолютное первенство среди мужчин в категории "Уверенный пользователь" занял 9 место.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-10 14:14:28
Какой смысл этого действа? Пенсионер-чемпион быстрее деньги потом отдаст мошеннику на удалёнке?
Гость
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