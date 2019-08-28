Пенсионерка из Карелии заблудилась в лесу

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Женщина ушла в лес около поселка Спасская Губа на прошлой неделе, сообщили в МЧС Карелии.
Жительница Карелии пошла в лес за грибами в Кондопожском районе и не вернулась.
На данный момент пенсионерку ищут сотрудники МЧС, поисково-спасательная служба и волонтеры – 27 человек.
Ранее мы писали, что делать, если заблудился в лесу.
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