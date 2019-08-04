В МЧС Карелии рассказали, что делать, если заблудился в лесу

В региональном Управлении МЧС дали рекомендации, как себя вести, если вы заблудились в лесу.

"Главное правило – не ходить в лес поодиночке. Группой выжить намного легче. Второе правило – не нужно употреблять алкоголь, так как человек перестает адекватно оценивать ситуацию. В-третьих, если ты собрался в лес, следует понимать, куда и зачем ты идешь.

К лесу нужно быть готовым. Необходимо взять с собой самое важное, чтобы в случае чего можно было какое-то время просуществовать в лесу. А именно: одежду по погоде, запас еды, лучше на день вперёд, карту, если вы умеете в них разбираться. Кроме того, сейчас распространены GPS-навигаторы, на которых можно проследить свой путь и вернуться к точке, от которой пришел. Спички, зажигалки, и то, в чем можно разогреть воду. Желательно иметь с собой топор или нож, чтобы нарубить дров на костер.

Если человек заблудился, ему необходимо остановиться и подумать, где он оказался. Побороть панику, успокоиться и вспомнить, как он заходил. Может быть, он заметил ориентиры вокруг. Также потерявшийся может прислушаться к звукам: вдруг услышит звук поезда или машины.

Животные в лесу есть, медведи, волки и другие, но в большинстве своем они опасности не представляют. Бывают исключения: голодное или раненое животное, или которое защищает свое потомство. Но если встретишься с крупным животным, постарайся каким-то образом его напугать. Если есть металлический предмет, постучите по нему, животные боятся неестественных для леса звуков.

В лесу много троп, дорог, просек, встречаются брошенные строительные вагончики, лесные избушки. Если все-таки набрели на какую-то точку вроде лесного домика, не надо от него никуда уходить, если не знаете куда идти. Через какое-то время туда придет либо кто-то из охотников или рыбаков, либо спасатели. Если к избушке подходит какая-то тропинка, если она явно просматривается, можно по ней выйти. Это тропинка может привести к кому-то ориентиру или просеке.

Спасатели всегда начинают искать следы с линейных точечных ориентиров. Например, с речки, лесных избушек. Если оказались где-то у реки, и река хорошая, широкая, то она куда-нибудь впадает. Вдоль реки встречаются избушки и населенные пункты. Нужно двигаться по течению реки. Река - линейный ориентир, их спасатели просматривают в первую очередь.

Важно знать, как организовать лагерь, если пришлось заночевать в лесу. Первым делом нужно развести костер, потому что ночью холодно и много комаров. Желательно, чтобы рядом с местом ночлега была вода. В лесу в летний и осенний период можно поесть ягод или грибов. Рядом с костром требуется приготовить себе место, где можно защититься от сырости и ветра.

Если у заплутавшего есть при себе телефон и возможность с него позвонить – это большая удача. С телефона даже без сим-карты можно дозвониться по мобильному телефону по номеру 101 до спасателей, Также можно набрать номер 112, а затем, когда включится автоинформатор, нажать кнопку 1. Если человек на связи, диспетчеры пытаются вывести его, ориентируясь по карте. Выясняют, откуда потерявшийся двигался и сколько времени, что видел по пути. Диспетчер смотрит на карту и определяет, где человек примерно может находиться. По окружающим приметам спасатели могут вывести заблудившегося человека на ближайший линейный ориентир.

Если человек был на связи, но вдруг она резко оборвалась, то по собранной информации спасатели могут скоординировать местное население, администрацию поселка и они будут помогать искать".