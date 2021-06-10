Пенсионерка из Петрозаводска, напуганная мошенниками, перевела им 300 тысяч рублей

Пожилая петрозаводчанка, находясь на постоянной связи с телефонными мошенниками, переезжала из района в район, оформляя все новые кредиты, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Жертвой преступления стала 60-летняя горожанка, которая лишилась 300 тысяч рублей, поддавшись панике.

Утром петрозаводчанке позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о подозрительных операциях по счёту. В ходе разговора лже-менеджер узнал реквизиты карты и коды из смс. Через некоторое время с карты петрозаводчанки были списаны почти 38 тысяч рублей.

Затем раздался новый звонок. Следующий собеседник под видом банковского работника обратил внимание женщины на списание денег. Пенсионерка, прочитав сообщение из банка, разволновалась. Ей тут же сообщили, что злоумышленники, используя данные пенсионерки, не только перевели средства, но и оформляют кредиты.

Единственный способ обезопасить финансы якобы заключался в самостоятельном оформлении кредита с последующим переводом средств на «специальные счета». Затем, продолжая разговор с пенсионеркой, мошенники дистанционно сопроводили её в три разных банка, заставили оформить кредиты и подсказали нужные банкоматы для переводов.

В результате женщина, переезжая из одного микрорайона в другой, взяла на себя кредиты на 360 тысяч рублей, из которых 270 тысяч рублей успела перевести аферистам.

Позднее в полиции женщина объяснила свои действия большим психологическим давлением. Не давая опомниться или обратиться за консультацией к родным, злоумышленники вынуждали женщину выполнять действия, выгодные им.

Полиция Карелии призывает всех жителей республики в подобных случаях самостоятельно уточнять информацию по официальным номерам телефонов в банках.