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Пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам около 1 млн рублей

Новости. Криминал
16:02, 25 Июня 2020
фото: © shutterstock
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В полицию обратилась 59-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Она сообщила, что в течение двух дней на ее мобильный телефон поступали звонки с телефонов, которые начинались с цифр +7495... Традиционно разговор начинался с сообщения якобы представителя службы безопасности банка о несанкционированных списаниях денег.

Неизвестные перевели с ее счета более 288 тысяч рублей. Однако на этом общение не закончилось. Лжесотрудники банка узнали, что у пенсионерки остались еще деньги. Ее вынудили обналичить 632 тысячи рублей и перевести их на счета 13 мобильных телефонов.

Проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает! При дистанционном общении с неизвестными никогда не устанавливайте неизвестные вам программы под диктовку. Таким образом вы можете предоставить доступ к персональной информации и лишиться денежных средств. При получении сообщения о несанкционированном списании денег или подозрительных операциях по карте, самостоятельно обращайтесь в банк обслуживания.

Ранее житель Карелии лишился денег, прочитав письмо в электронной почте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга
2020-06-25 16:43:02
Чушь собачья, у пенсов от пенсии до пенсии дожить денег не хватает, тут или бабуля депутата или выдумка, скорей второе...
Горожанин
2020-06-25 16:41:26
Да ладно ! У пожилых людей, честно проработавших всю жизнь, вполне могут быть такие накопления "на старость", ибо привыкли жить они скромно, довольствоваться малым и по заграницам не транжирить. А наивные они потому, что не представляют, как можно "наживать" деньги мошенничеством. Грешно обирать стариков! 
тетка
2020-06-25 16:29:01
Не верю, все это выдумки с какой-то целью. Да, звонят мошенники, убеждают, предлагают, но кто нажил миллион не может быть таким наивным, чтоб не сказать глупым. Эти сообщения появляются регулярно, каждую неделю.
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