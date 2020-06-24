Пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам около 1 млн рублей

В полицию обратилась 59-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Она сообщила, что в течение двух дней на ее мобильный телефон поступали звонки с телефонов, которые начинались с цифр +7495... Традиционно разговор начинался с сообщения якобы представителя службы безопасности банка о несанкционированных списаниях денег.

Неизвестные перевели с ее счета более 288 тысяч рублей. Однако на этом общение не закончилось. Лжесотрудники банка узнали, что у пенсионерки остались еще деньги. Ее вынудили обналичить 632 тысячи рублей и перевести их на счета 13 мобильных телефонов.

Проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает! При дистанционном общении с неизвестными никогда не устанавливайте неизвестные вам программы под диктовку. Таким образом вы можете предоставить доступ к персональной информации и лишиться денежных средств. При получении сообщения о несанкционированном списании денег или подозрительных операциях по карте, самостоятельно обращайтесь в банк обслуживания.

Ранее житель Карелии лишился денег, прочитав письмо в электронной почте.