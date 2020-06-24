Житель Карелии лишился денег, прочитав письмо в электронной почте

В полицию обратился житель Костомукши, сообщили в МВД Карелии.

Мужчине на адрес электронной почты поступило письмо. В нем сообщалось, что костомукшанину положена компенсация от государства в 30 тысяч рублей. Для ее получения требовалось в ответ выслать все данные банковской карты и подтверждающие коды из смс.

Жителя севера убедили перевести "пошлину" в размере более 7,5 тысяч рублей, что он и сделал.

Ранее жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей.