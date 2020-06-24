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Житель Карелии лишился денег, прочитав письмо в электронной почте

Новости. Криминал
11:37, 25 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию обратился житель Костомукши, сообщили в МВД Карелии.

Мужчине на адрес электронной почты поступило письмо. В нем сообщалось, что костомукшанину положена компенсация от государства в 30 тысяч рублей. Для ее получения требовалось в ответ выслать все данные банковской карты и подтверждающие коды из смс.

Жителя севера убедили  перевести "пошлину" в размере более 7,5 тысяч рублей, что он и сделал.

Ранее жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-06-25 12:16:37
Что за пошлина? Почтой пользуетесь, однако новости не читаете, а в новостях сообщали, что люди не все добрые.
Горожанин
2020-06-25 12:02:45
Надо защищать людей от таких мошенников. Уж очень много стало такой преступности. И подумать о защите информации. Копию паспорта делают почти везде. Ну вот в гостиницах - зачем?! Переночевал, заплатил, ушел ...и все дела.
Я чего-то не слышал о "посадках" фигурантов.
Мне вот тоже недавно звонил некий "Менеджер Александр из Сбербанка ..."
кир
2020-06-25 11:44:14
Страна вселенских лопухов.
Гость
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