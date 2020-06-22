Жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей

В числе потерпевших - пятеро петрозаводчан и двое жителей Медвежьегорского района, сообщили в МВД Карелии.

Одна из заявительниц, 36-летняя жительница Петрозаводска, лишилась без малого 160 тысяч рублей. Все началось с телефонного разговора. Утром ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка, и сообщила о подозрительных операциях на счете. Когда выяснилось, что женщина имеет счет еще и в другом банке, собеседница посоветовала защитить и его. Потерпевшая сняла с карты деньги и перевела на неизвестный счет.

Еще одному петрозаводчанину лжесотрудник банка предложил поучаствовать в спецоперации. Он сообщил, что на счету пенсионера замечена подозрительная активность, и попросил оказать помощь в разоблачении преступника. Горожанин лишился около 500 тысяч рублей.

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Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Не сообщайте незнакомцам личную информацию, не называйте реквизиты карты и коды из сообщений. Прерывайте сомнительные разговоры и проверяйте информацию о своих счетах в официальных источниках.

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