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Жители Карелии за сутки пополнили счета мошенников более чем на 1,2 млн рублей

Новости. Криминал
14:52, 23 Июня 2020
фото: © depositphotos.com
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В числе потерпевших - пятеро петрозаводчан и двое жителей Медвежьегорского района, сообщили в МВД Карелии.

Одна из заявительниц, 36-летняя жительница Петрозаводска, лишилась без малого 160 тысяч рублей. Все началось с телефонного разговора. Утром ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка, и сообщила о подозрительных операциях на счете. Когда выяснилось, что женщина имеет счет еще и в другом банке, собеседница посоветовала защитить и его. Потерпевшая сняла с карты деньги и перевела на неизвестный счет.

Еще одному петрозаводчанину лжесотрудник банка предложил поучаствовать в спецоперации. Он сообщил, что на счету пенсионера замечена подозрительная активность, и попросил оказать помощь в разоблачении преступника. Горожанин лишился около 500 тысяч рублей.

Всего за сутки жители Карелии перевели мошенникам более 1,2 млн рублей

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Не сообщайте незнакомцам личную информацию, не называйте реквизиты карты и коды из сообщений. Прерывайте сомнительные разговоры и проверяйте информацию о своих счетах в официальных источниках.

Ранее жители Карелии за две недели перевели мошенникам 3 млн рублей.

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Комментарии

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