Жители Карелии за две недели перевели мошенникам 3 млн рублей

Пострадали представители разных поколений: самой старшей из них – 84 года, младшей – 20 лет, сообщили в МВД Карелии.

За две недели июня финансовая безграмотность подвела жителей не только карельской столицы, но и Пудожского, Прионежского, Медвежьегорского, Лахденпохского и Беломорского районов, Сегежи, Сортавалы, Костомукши и Кондопоги.

Так, жительнице Сортавалы позвонили как будто из банка и сообщили, что следует "обновить карты". Для этого якобы требовалось назвать номера этих самых карт и пароли, поступившие на телефон. Женщина лишилась 160 тысяч рублей.



А пожилого петрозаводчанина сбили с толку информацией "из банка" о том, что на него пытаются оформить кредиты. Пенсионер оформил на себя онлайн-кредит в 50 тысяч рублей и перевел эти деньги неизвестным.



Всего же несколько десятков жителей городов и районов республики с начала июня лишились трех миллионов рублей.

Ранее мошенник оставил жительницу Карелии без денег и без квартиры.