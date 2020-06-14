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Жители Карелии за две недели перевели мошенникам 3 млн рублей

Новости. Криминал
14:38, 15 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Пострадали  представители разных поколений: самой старшей из них – 84 года, младшей – 20 лет, сообщили в МВД Карелии.

За две недели июня финансовая безграмотность  подвела жителей не только карельской столицы, но и Пудожского, Прионежского, Медвежьегорского, Лахденпохского и Беломорского районов, Сегежи, Сортавалы, Костомукши и Кондопоги. 

Так, жительнице Сортавалы позвонили как будто из банка и сообщили, что следует "обновить карты". Для этого якобы требовалось назвать номера этих самых карт и пароли, поступившие на телефон. Женщина лишилась 160 тысяч рублей.

А пожилого петрозаводчанина сбили с толку информацией "из банка" о том, что на него пытаются оформить кредиты. Пенсионер оформил на себя онлайн-кредит в 50 тысяч рублей и перевел эти деньги неизвестным.

Всего же несколько десятков жителей городов и районов республики с начала июня лишились трех миллионов рублей.

Ранее мошенник оставил жительницу Карелии без денег и без квартиры.

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