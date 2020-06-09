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Мошенник оставил жительницу Карелии без денег и без квартиры

Новости. Криминал
11:54, 10 Июня 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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В Сортавальском районе местная жительница, желавшая снять квартиру, попалась на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 9 июня, в дежурную часть полиции обратилась 36-летняя жительница Сортавалы и сообщила, что стала жертвой обмана.

Как выяснилось, женщина хотела снять квартиру. В интернете она нашла объявление об услугах риелтора и позвонила ему. Тот сообщил, что готов предложить несколько вариантов жилья, однако сначала следует перевести ему 4 тысячи рублей. Узнав номер банковского счета, женщина перечислила деньги. После этого связь с собеседником прервалась, дальнейшие звонки он игнорировал.

В настоящее время уже установлено, что номер телефона, по которому звонила потерпевшая, зарегистрирован в Свердловской области. Устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии напоминает гражданам, что всю информацию, полученную посредством интернета, необходимо тщательно проверять. Не торопитесь переводить деньги незнакомым людям, не убедившись в их добропорядочности.

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Комментарии

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кир
2020-06-10 12:27:21
Где защита простого человека в стране Советов. Нет её и не будет. Никакое обнуление не поможет. :)
Гость
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