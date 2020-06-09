Мошенник оставил жительницу Карелии без денег и без квартиры

В Сортавальском районе местная жительница, желавшая снять квартиру, попалась на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 9 июня, в дежурную часть полиции обратилась 36-летняя жительница Сортавалы и сообщила, что стала жертвой обмана.

Как выяснилось, женщина хотела снять квартиру. В интернете она нашла объявление об услугах риелтора и позвонила ему. Тот сообщил, что готов предложить несколько вариантов жилья, однако сначала следует перевести ему 4 тысячи рублей. Узнав номер банковского счета, женщина перечислила деньги. После этого связь с собеседником прервалась, дальнейшие звонки он игнорировал.

В настоящее время уже установлено, что номер телефона, по которому звонила потерпевшая, зарегистрирован в Свердловской области. Устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии напоминает гражданам, что всю информацию, полученную посредством интернета, необходимо тщательно проверять. Не торопитесь переводить деньги незнакомым людям, не убедившись в их добропорядочности.