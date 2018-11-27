Пенсионерка на иномарке вылетела с трассы в Карелии в кювет

В Костомукше в ДТП пострадала 59-летняя женщина, которая не справилась с управлением автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 26 ноября в 15.24 в Костомукше на 181 км автодороги Кочкома – Гос.граница водитель, управляя автомобилем Ford Ka, не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет.

В результате происшествия водитель, 59-летняя женщина, получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.