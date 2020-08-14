Пенсионерка погибла в страшном ДТП в Карелии

Трагедия произошла 14 августа в Беломорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, в 15.00 на 831 км автодороги "Кола" 58-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2111" отвлекся от управления, не учел необходимый боковой интервал при встречном разъезде и столкнулся с тягачом DAF, за рулем которого был житель республики Марий Эл.
В результате ДТП 72-пассажирка ВАЗ скончалась до прибытия "скорой".
Водитель и еще одна 56-летняя пассажирка ВАЗ травмированы и госпитализированы в Кемскую ЦРБ.
Водитель DAF не пострадал, автомобиль съехал в лесную полосу.
Проводится проверка.
Напомним, скончался 35-летний пешеход, которого иномарка сбила на трассе в Карелии.
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