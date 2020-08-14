Пенсионерка погибла в страшном ДТП в Карелии

Трагедия произошла 14 августа в Беломорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 15.00 на 831 км автодороги "Кола" 58-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2111" отвлекся от управления, не учел необходимый боковой интервал при встречном разъезде и столкнулся с тягачом DAF, за рулем которого был житель республики Марий Эл.

В результате ДТП 72-пассажирка ВАЗ скончалась до прибытия "скорой".

Водитель и еще одна 56-летняя пассажирка ВАЗ травмированы и госпитализированы в Кемскую ЦРБ.

Водитель DAF не пострадал, автомобиль съехал в лесную полосу.

Проводится проверка.

Напомним, скончался 35-летний пешеход, которого иномарка сбила на трассе в Карелии.