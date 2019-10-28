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Новости. Общество
19:10, 28 Октября 2019
фото: © Бобылев Сергей / ТАСС

Пенсионерка получила 24 млн евро за найденный на кухне шедевр

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Старушка, на кухне которой много лет висела картина итальянского художника XIII века, стала мультимиллионершей после того, как полотно было продано на аукционе.

Аукцион состоялся 27 октября. Картина была продана неизвестному покупателю возле города Шантийи, Франция, за 24 млн евро (1,7 млрд рублей), пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Представитель аукционного дома заявил, что эта продажа побила "мировой рекорд для примитивного искусства или картин, созданных до 1500 года".

Бывшая владелица картины получит большую часть от вырученных денег. Эксперты в области искусства ожидали, что картина будет продана за 4-6 млн евро. Однако они ошиблись, так как произведения кисти Чимабуэ до этого не выставляли на аукционах, поэтому у них не было статистических данных о стоимости его полотен.

Картина "Осмеяние Христа" кисти Чимабуэ размером 24 на 20 сантиметров была найдена в июне в доме пожилой жительницы города Компьень на севере Франции. Она висела между кухней и столовой. Аукционист предложил женщине отнести полотно на оценку.

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Комментарии

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кир
2019-10-28 19:13:33
Если бы такое случилось у нас, то старушку обманули бы или вовсе убили.
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